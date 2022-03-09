الطقس: أمطار متفرقة اليوم ومنخفض جوي غداً

قالت دائرة الأرصاد الجوية: "إن الجو اليوم الأربعاء 9مارس 2022، سيكون غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا على بعض المناطق خاصة الشمالية و الوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وتتأثر البلاد يوم غدٍ الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارد إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجًا .

ولفتت إلى أن تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يستمر يوم الجمعة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانًا، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 70 كم/ساعة والبحر مائجاً .

أما السبت، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.