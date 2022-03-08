ارتفع سعر جرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، تزامناً مع صعود المعدن الأصفر بالأسواق العالمية، حيث بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم 164.653 ألف ليرة (65.55 دولار)، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

سعر جرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 9 مارس 2022

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو 144.075 ألف ليرة (57.35 دولار).

كما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا في تعاملات اليوم، نحو 123.492 ألف ليرة (49.16 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم داخل الأسواق المحلية، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 96.048 ألف ليرة (38.24 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية داخل الأسواق المحلية، مستوى 5.120 مليون ليرة (2039 دولارا).

كما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.152 مليون ليرة (458.84 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في التاريخ مقتربة من حدود 2070 دولارا للأوقية، وسط تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها.

وحسب بلومبرج، قفز سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في التاريخ مسجلا 2069.70 في العقود الآجلة تسليم أبريل/ نيسان 2022، بالتوزاي مع صعود قياسي للمعادن النفيسة.

وكانت أسعار الذهب في منتصف تعاملات الثلاثاء، قد تراجعت، فنزل الذهب الفوري، بنسبة 0.5% إلى 1988.78 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:47 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له في عام ونصف العام عند 2002.40 دولار في تعاملات الإثنين.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.2% إلى 1992.40 دولار.

وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم ، (اس دي ار جولد تراست)، بنسبة 0.8 % إلى 1062.7 طن في تعاملا الإثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس/آذار 2021.

وقال المفاوضون الروس، إنه ليس لديهم تطورات إيجابية للإبلاغ عنها عقب المحادثات مع أوكرانيا.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 21 شهرًا بلغه في تعاملات الإثنين ، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، بعد أنباء عن فرض حظر أمريكي محتمل على استيراد النفط لروسيا.