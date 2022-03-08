موعد الفطور والسحور في شهر رمضان المبارك- إمساكية شهر رمضان 2022

يبحث المسلمون في أنحاء العالم عن إمساكية شهر رمضان 2022 وموعد الإفطار والسحور حيث تحظى إمساكية شهر رمضان في مصر 2022 على اهتمام عشرات الآلاف من المسلمين في مصر وحول العالم العربي، لمعرفة موعد آذان المغرب أول يوم رمضان وآذان الفجر، لحساب عدد ساعات الصيام، لذا يتصدر إمساكية شهر رمضان في مصر 2022.. ومواعيد الإفطار والسحور مواقع ومحركات البحث، ويسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر إمساكية شهر رمضان في مصر 2022 ومواعيد الإفطار والسحور للمواطنين المهتمين ويبحثون عنها، قبيل شهر رمضان المبارك 2022.

وننشر إمساكية شهر رمضان 2022 مع اقتراب موعده الذي ينتظره ملايين المسلمين، حيث تتصدر محركات البحث بمجرد دخول شهر شعبان، والذي يصوم فيه العبد المؤمن، إعمالا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.

اليكم امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في غزة

إمساكية شهر رمضان 2022

إمساكية شهر رمضان 2021 حسب توقيت محافظتي بني سويف والمنيا

تتصدر إمساكية شهر رمضان 2022 قائمة اهتمام الأشخاص، الباحثين عن مواعيد الآذان أول أيام الشهر الفضيل، خاصةً مع انتهاء شهر رجب وحلول شهر شعبان الذي يفصلنا عنه يوما واحدا، وخلال التقرير نستعرض كل ما تريد معرفته عن إمساكية رمضان 2022 وموعد آذان المغرب أول يوم رمضان 1443 هجريا.

إمساكية شهر رمضان 2022 في مصر

ويرصد "موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إمساكية شهر رمضان 2022 في مصر، طوال أيام الشهر المبارك، تشتمل على مواقيت الصلاة في رمضان، ومواعيد السحور والامساك، ومدة ساعات الصوم.

البحوث الفلكية تعلن غرة شهر رمضان فلكيا السبت 2 أبريل 2022

السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30

الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و27 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

الاثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 39 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:30، إمساك 3:30، الفجر 3:50، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 58 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:20، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 4 دقائق ، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:25، إمساك 3:25، الفجر 3:45، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقائق ، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 8 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 11 دقائق ، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:20، إمساك 3:20، الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 13 دقائق ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 15 دقائق ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان 2022

إمساكية شهر رمضان 2022.. يشتاق كل مسلم لشهر رمضان الفضيل، لأن الصيام فريضة ضرورية على كل فرد بالغ وعاقل، وبها يقترب العبد من ربه مع الصلوات الخميس، وقيام الليل في ليالي رمضان المباركة. ويفصلنا عن شهر رمضان الكريم سوى هذه الأيام القليلة، حيث ينتظره المسلمون في مصر وشتى بقاع الأرض، لأداء فريضة الصوم والتقرب إلى الله بالدعوات الخالصة لغفران الذنوب.

إمساكية رمضان 2022إمساكية رمضان 2022

يبحث عشرات الآلاف من المواطنين يوميا خلال شهر رمضان عن إمساكية رمضان 2022 لمعرفة موعد آذان المغرب أول يوم رمضان، وموعد آذان الفجر للسحور، ومواقيت الصلاة منذ شروق الشمس وحتى غروبها.