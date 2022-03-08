شاهد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر.. موعد مباراة الريال وباريس، ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب الدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، في الساعة العاشرة من مساء غد الأربعاء 9 مارس 2022 على ملعب السانتياغو بيرنابيو، معقل النادي الملكي، وسيحرص الفريق الأبيض لنزع بطاقة التأهل من النادي الفرنسي على ملعبه وبين جماهيره، في حين يسعى باريس لتعزيز تفوقه في الإياب فهو انتصر على الريال بالذهاب بهدف نظيف.

شاهد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر

ويبحث عشاق كرة القدم حول العالم بشكل عام وعشاق ريال مدريد وباريس سان جيرمان على وجه الخصوص عن شاهد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر.. موعد مباراة الريال وباريس، فهي مباراة تحظى باهتمام كبير من كل عشاق كرة القدم في جميع بقاع الأرض، وخاصة أنها تضم نجوما مفضلون لدى متابعو كرة القدم، مثل نيمار وكيليان مبابي وميسي وبنزيما وفينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وتوني كروس وديماريا، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد ورابط مشاهدة المباراة التي من المقرر اقامتها غدا الأربعاء.

موعد مباراة الريال وباريس

وفاز باريس سان جيرمان بمباراة الإياب ضد ريال مدري على ملعب حديقة الأمراء بهدف لصفر، وذلك عن طريق نجمه الأول كيليان مبابي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، فعلى الريال تسجيل هدفين دون أن يسجل الفريق الباريسي أي هدف حال أراد التأهل للدور المقبل من البطولة الأغلى في أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الإياب

وسيغيب عن مباراة ريال مدريد نجم الدفاع ميندي ونجم الوسط كاسيميرو، وسط شكوك كبيرة حول مشاركة مايسترو خط وسط الريال توني كروس بسبب إصابته أول أمس.

تشكيلة الريال المتوقعة ضد باريس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال .. إيدير ميليتاو .. ناتشو .. ديفيد ألابا

خط الوسط: إدواردو كامافينجا (توني كروس إن كان جاهزاً) .. فيديريكو فالفيردي .. لوكا مودريتش

خط الهجوم: ماركو أسينسيو .. كريم بنزيما .. فينيسيوس جونيور

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