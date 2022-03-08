للحصول على شعر كثيف وقوي.. اتبعوا هذه الخطوات

للحصول على شعر كثيف يمكنك اتباع إحدى الوصفات الطبيعية التي بإمكانها أن تجعل شعرك قويا وكثيفا، إليكِ أهم هذه الوصفات.

تبحث الكثير من النساء عن الطرق التي تساعدهن على تكثيف الشعر وزيادة جاذبيته وقوته، ويمكن اللجوء إلى الوصفات الطبيعية للوصول إلى هذه النتيجة بالشكل المثالي.

وصفات طبيعية لتكثيف الشعر

وصفة جل الصبار

جل الصبار، أو الألوفيرا من المكونات الرائعة التي لها دور كبير في العناية بالشعر والحفاظ عليه، لأنه يقوي جذور الشعر ويزيد من قوته وكثافته.

- يتم استخلاص هلام الصبار وتدلك فروة الرأس، ويترك لمدة نصف ساعة ويتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

- يمكن إضافة نوع من أنواع الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند إلى جل الصبار قبل استخدامه.

- عليك بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة زيت الزيتون

زيت الزيتون يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المغذية للشعر، ومنها أحماض الأوميجا 3 التي تعتبر ضرورية لنمو الشعر وكثافته.

- عليك بتدفئة زيت الزيتون واستخدامه على فروة الرأس مع تدليكها.

- يترك الزيت على الشعر لمدة نصف ساعة تقريبًا، ويتم غسله بالماء الفاتر والشامبو.

وصفة زيت الخروع

يحتوي زيت الخروع على فيتامين هـ، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية التي لها دور رائع في تقوية الشعر وتكثيفه وزيادة نموه.

- تدلك فروة الرأس بالكامل باستخدام زيت الخروع ويترك لمدة نصف ساعة، ويغسل بالماء الفاتر والشامبو مع التكرار مرة كل أسبوع.

وصفة البرتقال

البرتقال مميز لنمو الشعر وتكثيفه لاحتوائه على فيتامين سي الضروري للشعر إلى جانب البكتين وهو من الأحماض الدهنية التي تعمل على تحفيز بصيلات الشعر.

- يمكنك هرس ثمرة من البرتقال جيدًا في الخلاط الكهربائي.

- يوضع على الشعر مع تدليك فروة الرأس، ويترك لمدة ساعة ويتم غسلها بالماء والشامبو.

وصفة صفار البيض

البيض غني بالبروتين الذي يعد من أفضل العناصر التي تساعد على تكثيف الشعر وتنعيمه.

- يتم خلط صفار بيضة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين من الماء ويتم تقليبهم بشكل جيد.

- يوضع الخليط على فروة الرأس والشعر ويترك لمدة ربع ساعة، ويتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.