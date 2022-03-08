حكم صيام شهر شعبان 2022 والدعاء المستحب في شهر شعبان 2022- فيتميز شهر شعبان 2022 بأهمية كبرى عند المسلمين، فقد خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الصيام فيه. ورغم أن الناس تغفل عنه، إذ إنه يقع بين شهري رجب ورمضان، إلا أنه الشهر الذي ترفع فيه أعمال العباد إلى رب العالمين لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية حكم الصيام في شهر شعبان الذي يسبق شهر رمضان 2022، والدعاء المستحب فيه.

بالإضافة إلى ذلك يعد شهر شعبان بمنزلة التحضير والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي تؤدى فيه فريضة الصيام من أول يوم على النحو الكامل.

ورغم أهمية شهر شعبان عند المسلمين كافة، إلا أن هناك عدداً كبيراً منهم حول العالم، لا يعرف على وجه التحديد حكم الصيام في أيامه، وهل من المستحب أن يصوم الفرد أيام شعبان كلها أم لا؟

ويقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، حكم الصيام في شهر شعبان، والأدعية المستحبة في ذلك الشهر، بحسب السنة النبوية المشرفة.

حكم صيام النصف الأول من شهر شعبان

بحسب دار الإفتاء المصرية، فإن صيام النصف الأول من شهر شعبان، من الأعمال الجائزة والمستحبة التي لا شيء شرعياً فيها، كذلك قالت الدار إنه حتى لو صامه الفرد أياماً متتالية.

كما أنه من المستحب صيام الأيام البيض في النصف الأول من الشهر، وهي أيام: 13 و14 و15 شعبان، وفقاً لما روي عن أبي هريرة: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ».

حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان

تقول دار الإفتاء المصرية، إنه إذا انتصف شهر شعبان، فلا صوم في تلك الفترة، حتى يستريح الشخص استعداداً لرمضان، لما ورد في الحديث عن أبي هريرة: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».

حالات يجوز فيها الصيام بعد النصف من شعبان

وبحسب الدار فإن هناك عدداً من الحالات التي يجوز فيها الصيام بعد النصف من شعبان، منها صيام العادة كصيام الاثنين والخميس. أو القضاء أو الكفارات أو النذر.

اختلاف العلماء بشأن صيام النصف الثاني من شعبان

من ناحية أخرى، اختلف العلماء في حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان، إذ اعتمد الفريق الأول منهم على حديث «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»، بينما ضعف الفريق الآخر الحديث نفسه، كابن مهدي وأحمد وأبو زرعة والأثرم.

وقالت دار الإفتاء، إنه من الصواب في المسألة القول بعدم كراهة الصيام بعد النصف من شعبان مطلقاً، وهو قول أغلب الجمهور، لأن الأحاديث التي استشهد بها أصحاب القول بالصيام منها ما هو أخرج في الصحيحين، بخلاف ما استدل به أصحاب القول المخالف.

كما أوضحت الدار أن الجمع بين هذه الأحاديث فيه تعسف إن لم يكن متعذراً، فينبغي العدول إلى الترجيح.

الدعاء المستحب في شهر شعبان

من أبرز الأدعية المستحبة في شعبان، دعاء استقبال شهر شعبان: «اللهمَّ إنَّ هذا هلالُ شهرٍ وقد وَرَدَ وأنْتَ أعلمُ بِما فيه مِنَ الإحسانِ فَاجعَلْهُ اللهُمَّ هِلالَ بَركاتٍ وسَعَاداتٍ كامِلَةِ الأمانِ والغُفرانِ وَالرِّضْوانِ وماحِيَةِ الأخطارِ في الأحيان والأزمانِ وَحامِيَةً من أذى».

كما من أبرز الأدعية المستحبة في شهر شعبان، بحسب ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اَللـهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنا في ما مَضى مِنْ شَعْبانَ فَاغْفِرْ لَنا في ما بَقِيَ. اللهمّ أنت ربّي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

أو الدعاء: «اللهم أتمم علينا شهر شعبان وبلغنا رمضان»، و«اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضياً قانعاً وفي جميع الأحوال متواضعاً، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته».