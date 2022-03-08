سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، يحرص المواطنون في لبنان مطلع كل صباح للاطلاع على سعر صرف العملات الأجنبية المتداولة في بلدهم مثل اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي على وجه الخصوص، وخاصة مع احتداد الأزمة والمواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا المستمرة منذ نحو أسبوعين، والتي دفعت إلى عدم استقرار أسعار العملات والسلع في جميع أنحاء العالم، فهي تهم فئات عديدة في المجتمع اللبناني، وخاصة موظفو البنوك وشركات الصرافة والتجار والمستثمرون وغيرهم من الفئات التي تتعامل بالدولار الأمريكي.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 9 مارس 2022

ولأهمية الاطلاع على سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، بالنسبة لشرائح كبيرة في لبنان، ومع تذبذب سعر الليرة اللبنانية منذ سنوات مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر أسعار العملات وتحديثاتها بشكل يومي عبر موقعها الإلكتروني، للاطلاع على الأسعار بشكل دوري، وخاصة أنها تتغير في كل لحظة مع اشتداد وتيرة الحرب وتأثيرها على الأسعار بشكل عام.

الأزمة اللبنانية تؤثر على عملتها مقابل الدولار

وتعاني لبنان من أزمة اقتصادية كبيرة، منذ أكثر من ثلاثة سنوات دفعت إلى انهيار اقتصادها الوطني وانخفاض قيمة عملتها الوطنية الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية الأخرى أبرزها الدولار الأمريكي، ويحاول المسؤولون في هذا البلد إلى إيجاد حلول لرفع اقتصاد بلدهم لكن دون جدوى حتى هذا التاريخ، إذ أن الأزمات تتوالى عليهم باستمرار.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في لبنان

وتراوح سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ما بين 20650 و20700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو السعر نفسه في تعاملات أمس.

وفي المقابل حافظ سعر الدولار في لبنان في مصرف لبنان على سعر 1507.5 ليرة لبنانية مقابل واحد دولار، وهو نفس سعر الدولار الجمركي الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية.

واستقر سعر الدولار في لبنان لدى البنوك اللبنانية على سعره 8000 ليرة للدولار، علماً أن هذا الرقم يستخدم عند سحب الدولار لصغار المودعين، وتحدَّدَ سقفُ السحوباتِ الشهريةِ بحدٍ اقصاهُ 3000 دولار فقط.