سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 في جميع البنوك

حافظ سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 في مصر على استقراره أمام الجنيه المصري في التعاملات اليومية بسوق المال، وجاء سعر الدولار في مصر بجميع البنوك وشركات الصرافة المختلفة ثابتاً عند مستوى السعر منذ بداية شهر مارس الجاري مع توفير البنك المركزي المصري الكميات المطلوبة من الدولار ما أدى إلى استقرار السعر، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ أسبوعين، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الدولار في مصر اليوم.

سعر الدولار اليوم في مصر بجميع البنوك

وأظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية في البنوك المختلفة، استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء، على الرغم من تقلبات سعر الدولار في العديد من الدول، لكن الحكومة المصرية تحرص على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه بسبب ارتباط السلع المستوردة بسعر الصرف من أجل ثبات أسعار السلع في الأسواق.

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التعاملات اليومية بالبنوك وشركات الصرافة في ظل ثبات معدلات السحب، وتدفق العملات الأجنبية من المصريين بالخارج.

​​​​سعر الدولار اليوم في مصر

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفي المصري، اليوم الأربعاء، عند مستوى 15.75 للبيع و15.66 للشراء.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه اليوم، مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وهو السعر التداول الرسمي في مصر.

​سعر الدولار اليوم في البنوك

جاء سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 في مصر بجميع البنوك، كالآتي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم: 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم عند: 15.75 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية اليوم: 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي: 15.65 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك بلوم: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

​​​​سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية تمنع تداول العملات المختلفة خارج البنوك وشركات الصرافة، فيما تُعرف بالسوق السوداء أو السوق الموازية، كما أنها تفرض عقوبات قاسية على هذا الأمر، فإن هناك بعض الأشخاص الذين يعملون في تجارة العملات المختلفة خارج السوق المصرفية الرسمية.

ويُراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر بأقل من حركة التداول في البنوك من 2 إلى 5%، حسب العرض والطلب.