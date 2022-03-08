بالفيديو مشهد حزين لمجموعة كلاب تدفن صديقها وتودعه بطريقة عاطفية

أظهر مقطع فيديو لمجموعة من الكلاب و وهي تودع صديقها بطريقة عاطفية، إذ يمكن رؤية الأصدقاء الأوفياء وهم يضعون الرمل لتغطية جثة الكلب المتوفى.

وأظهر مقطع الفيديو المؤلم حقيقة وفاء الكلاب الذي يفتقده العديد من البشر، حيث ظهر مجموعة من الكلاب في الهند أثناء قيامهم بدفن صديقهم المتوفى.

وقام مجموعة من الكلاب الوفية في الهند بحفر قبر لصديقهم من أجل دفنه بعد وفاته أمام عينيهم، ثم أقاموا الحداد وترك الفيديو البالغ مدته 45 ثانية مستخدمي الإنترنت مفطوري القلب، حيث تم نشر مقطع الفيديو على موقع تويتر من قبل ضابط هندي يدعى أوانيش شاران.

وكتب أحد المستخدمين معلقًا على الفيديو: "الحيوانات مثل الملائكة الصغار المرسلة إلى الأرض لتعليمنا كيف نحب، فهي وفية حنونة، وموجودة دائمًا من أجلنا".