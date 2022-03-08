شهد سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 9/3/2022، صعوداً في ظل ارتفاع متواصل لأسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، حيث يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر جرام الذهب في السعودية، سعر جرام الذهب عيار (24)245.11 ريال 65.36 دولار، متأثراً بصعود سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية بشكل كبير، مع استمرار الحركة الضعيفة في البيع والشراء بأسواق الذهب في المملكة، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 243.92 ريال (65.01 دولار).

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 213.44 ريال (56.88 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، في تعاملات اليوم، إلى نحو 182.94 ريال (48.76 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 142.29 ريال (37.92 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السعودية

وزاد متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، خلال تعاملات اليوم، إلى مستوى 7,586 ريال (2,022دولارا).

كما صعد متوسط سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1,707 ريال (455.08 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجع الذهب عن مستوى 2000 دولار الرئيسي يوم الثلاثاء حيث توقف المستثمرون عن الإقبال على الشراء مؤقتًا لإعادة تقييم الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعد أن تقدمت المحادثات بصعوبة .

كما زاد الدولار الأمريكي القوي من الضغط على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

ونزل الذهب الفوري 0.5% إلى 1،988.78 دولار للأوقية بحلول الساعة 0447 بتوقيت جرينتش ، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له في عام ونصف العام عند 2002.40 دولار يوم الاثنين. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1992.40 دولار.

وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم ، (إس دي آر جولد تراست)، 0.8 % إلى 1062.7 طن يوم الإثنين - وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2021.

قال مات سيمبسون ، محلل السوق البارز في سيتي إنديكس "هناك طلب أقل قليلاً على الذهب ، لكنه في الوقت نفسه لن يخسر كل مكاسبه."

وقال المفاوضون الروس إنه ليس لديهم تطورات إيجابية للإبلاغ عنها عقب المحادثات مع أوكرانيا.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 21 شهرًا بلغه يوم الإثنين ، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى ، بعد أنباء عن فرض حظر أمريكي محتمل على استيراد النفط لروسيا.

وقد يعيد الذهب الفوري اختبار مقاومة عند 1999 دولارًا للأونصة ، وقد يؤدي الاختراق فوق ذلك إلى تحقيق مكاسب عند 2028 دولارًا ، وفقًا لـ وانج تاو محلل رويترز الفني.

وصعد البلاديوم 0.7% إلى 3019.22 دولارًا للأوقية ، لكنه تراجع عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3440.76 دولار يوم الإثنين.

وكان سعر المعادن المستخدم في صناعة للسيارات قد ارتفع بنسبة 80٪ هذا العام إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ، حيث قد تؤدي العقوبات المالية على روسيا إلى تعطيل الشحنات وتفاقم نقص الإمدادات.

ومن بين المعادن الأخرى ، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.7٪ إلى 25.47 دولار للأوقية ، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.7٪ إلى 1130.78 دولار.