نصائح لمرضى الجيوب الأنفية من مخاطر قد تصل للعمى

يعد أصحاب مرض الجيوب الأنفية، هذا التوقيت غير مناسب بالنسبة لهم، حيث الجو المغبر، والعواصف الترابية والرياح النشطة المحملة بالأتربة، خاصةً لمرضى الحساسية والجبوب الأنفية لما لها من تبعات خطيرة على الجهاز التنفسي وعلى المصابين بأحد المرضين.

وبحسب أطباء وتقارير طبية، فإن المصابين بالجيوب الأنفية عليهم اتباع عدد من الإرشادات على رأسها، غسل الأنف بمحلول ملحي لتخفيف انسداد الأنف والتخلص من الإفرازات، واستنشاق بخار الماء الذي يعمل على ترطيب المخاط في الأنف، وتخفيف أعراض الجيوب الأنفية.

كما ينصح مرضى الجيوب الأنفية بشرب الكثير من المياه، والابتعاد عن الكافيين، لما يسببه من تهيج وتحفيز الجيوب الأنفية، وعدم التعرض أيضاً للروائح النفاذة.

كما تعمل كمادات المياه الساخنة على منطقة الخدين والأنف والجبهة على تخفيف آلام الجيوب الأنفية، ويعد تناول الخضروات والفاكهة بكثافة أمراً بالغ الأهمية للمرضى بالجيوب الأنفية.

ومن المؤكد أن الابتعاد عن السجائر والتدخين بكل أشكاله بما في ذلك الشيشة، والابتعاد عن الأتربة وغلق الأبواب والنوافذ أمراً ضرورياً.

ويوصي الأطباء بممارسة الرياضة بشكل منتظم لمرضى الجيوب الأنفية، وارتداء الكمامات الطبية حال الاضطرار للخروج من المنزل، وعدم خلعها إلا بعد العودة للمنزل، كما ينصح بتغييرها بعد فترات متوسطة، لما علق بها من أتربة.

ويحدث التهاب الجيوب الأنفية بعدما تتورم الفراغات الموجودة بالأنف والرأس. ولها أعراض عدة مثل الإفرازات السميكة متغيرة اللون من الأنف، وانزلاق الرشح أسفل الجزء الخلفي للحلق، وانسداد الأنف وصعوبة التنفس منه، والشعور بالألم والإيلام عند اللمس والتورم حول العينين أو الوجنتين أو الأنف أو الجبهة، وأخيرًا ضعف الإحساس بالشم والتذوق.

وقد يتطور الأمر بحسب تقرير نشرته "مايو كلينيك"، فيصل إلى فقدان البصر الدائم، على أن هذا الأمر يكون حالة نادرة.

ووفقاً للتقرير فإن مضاعفات مشاكل الإبصار تتزايد، إذا انتشر التهاب الجيوب الأنفية إلى مقلة العين، وقد يسبب انخفاض الرؤية أو احتمال العمى، الذي قد يكون دائمًا.