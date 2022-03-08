أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، يبحث المواطنون في الأردن عن سعر جرام الذهب في المملكة، وخاصة في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة، والأزمة الروسية الأوكرانية التي لا تزال تلقي بظلالها على أسعار جميع السلع والمنتجات العالمية، وبالأخص أسعار الدقيق والعملات والذهب ونفط، لهذا يحرص الأردنيون لمواكبة آخر التحديثات لأسعار الذهب في عمان وجميع البلدات الأردنية، فهي تتغير باستمرار، ولا تبقى ثابتة لأكثر من يوم على أكثر تقدير.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 9 مارس 2022

ويستيقظ الأردنيون مطلع كل صباح وأعينهم تتوجه إلى شاشات البورصة المحلية والعالمية، للاطلاع على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، فشريحة كبيرة منهم تهمهم أسعار الذهب، وخاصة في ظل ارتفاعه عالميا بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت المستثمرين للجوء إلى الملاذ الآمن من أجل تفادي خسائر الادخار بالعملات الأخرى، لهذه الأسباب تحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر أسعار الذهب في الأردن وتحديثاتها المستمرة في كل لحظة، تابعوها وستجدون تحديثات أسعار جرام وأونصة الذهب باستمرار.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء

ويحرص الشبان والفتيات المقلبين على الزواج للاطلاع على سعر الذهب باستمرار، وخاصة عند اقتراب فرحها، فهي تتمنى أن ينخفض قبل حفل زفافها كثيرا، لتتمكن من شراء أكبر كمية منه مقابل المهر المقدم لها، في المقابل يتمنى المستثمرين والمدخرين للذهب بأن يقز سعره كثيرا لكي يجنوا أربحا كبيرة جراء بيعه.

سعر جرام الذهب اليوم في الأردن

وارتفعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأربعاء رغم تراجع لأسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن، خلال تعاملات اليوم، نحو 46.09 دينارا (65.01 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، خلال تعاملات اليوم في الأردن، نحو 40.33 دينار (56.88 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن، نحو 34.57 دينار (48.76 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء داخل الأسواق المحلية، نحو 1,433 ألف دينار (2,022 دولارا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في الأردن 322.65 دينار (455.08 دولار).