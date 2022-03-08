سعر العملات الرقمية: البيتكوين يستقر على 38 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 8/3/2022، ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.72 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.72% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.46%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.14% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.38% لتسجل نحو 38,612 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.52% لتسجل نحو 2,539 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.47% لتسجل نحو 381 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9998 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.22% لتسجل نحو 0.7237 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 1.36% لتسجل نحو 80 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.48% لتسجل نحو 0.7995 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.42% لتسجل نحو 83 دولار.

ارتفع سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 0.54% لتسجل نحو 72 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه: