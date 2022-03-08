بث مباشر مباراة ليفربول وانتر ميلان

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، على ملعب آنفيلد، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ليفربول مباراة اليوم وسط حظوظ أفضل لحصد بطاقة العبور إلى الدور التالي، إذ إن تفوق على الانتر في عقر داره بهدفين دون رد، أحرزهما فيرمينو، وصلاح، خلال مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب "جوزيبي مياتزا".

ويسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب لتأكيد تفوقه أمام بطل إيطاليا، وحسم بطاقة التأهل ومواصلة مسيرة التألق في الموسم الحالي، والتقدم خطوة جديدة نحو المنافسة بقوة على لقب دوري الأبطال في نسخته الحالية.

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