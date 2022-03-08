سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 9 مارس 2022.. سعر الدولار مقابل الليرة السورية، في ظل الأحداث الجارية والأزمات العالمية وخاصة الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي ألقت بظلالها على سعر العملات العالمية أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، يحرص المواطنون في سوريا للبحث والاطلاع على سعر الدولار الأمريكي مقبل الليرة السورية مطلع كل صباح، عبر شاشات البورصة المحلية والعالمية، فأسعار العملات تهم فئات كبيرة في المجتمع السوري، أبرزها التجار والمستثمرين والمدخرين بالعملات الأجنبية، وكذلك العاملين في البنوك وشركات الصرافة في تلك المنطقة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 9 مارس 2022

وفي ظل تصاعد حرب روسيا وأوكرانيا يحرص المواطنون السوريون للبحث عن سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 9 مارس 2022.. سعر الدولار مقابل الليرة السورية، وخاصة أن أسعار العملات تتغير لحظيا، كأسعار النفط والسلع والمنتجات العالمية، في ظل عدم استقرار الأوضاع في العالم، ويحرص فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر سعر صرف الدولار مقابل العملة السورية، وتسعى لمتابعة الأسعار وتحديثها عبر موقعها أولا بأول.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

وتراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 3725 ليرة للشراء، و3775 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم الأربعاء

وهبط سعر اليورو في سوريا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى نحو 4043 ليرة للشراء، و4102 ليرة للبيع، بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 4881 ليرة للشراء، و4957 ليرة للبيع.

الأوضاع السورية تؤثر على عملتها واقتصادها

ويتعرض الاقتصاد السوري لانهيارات كبيرة، بفعل الأحداث التي تشهدها سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، والتي خلفت مئات الآلاف من القتلى وتهجير وهدم منازل الملايين، وهو ما دفع الملايين للهجرة واللجوء في الدول العربية والأجنبية، هربا من جحيم الحرب في تلك المنطقة.

وشددت دول عربية وأوروبية على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في سوريا مع قرب الذكرى الـ 11 للأزمة التي عصفت بالبلاد.