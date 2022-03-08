القدس تشيع شهيدها الطفل يامن جفال

شَيَع مئات الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء 8/3/2022، جثمان طفل فلسطيني استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي القدس، وسط الضفة الغربية المحتلة، قبل يومين.

وحمل المشيعون في بلدة أبو ديس شرقي القدس جثمان الطفل يامن نافذ جفّال (16 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى أريحا الحكومي باتجاه منزل الشهيد في أبو ديس حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد “صلاح الدين الأيوبي” في البلدة، لأداء صلاة الجنازة عليه.

وفي وقت سابق الثلاثاء، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الطفل الشهيد إلى عائلته، عند حاجز الزعيم شرقي القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على الطفل خلال مواجهات اندلعت في بلدته، ومن ثم قامت بأخذه مصابا.

وأظهر مقطع مصور، جرى تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي، عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهم يحملون مصابا فوق حمالة، ووضعوه داخل مركبة عسكرية، قبل الإعلان لاحقاً عن استشهاده.



