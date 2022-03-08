نائب ترامب: سنُمزق الاتفاقية مع إيران.. وأمن "إسرائيل" أولوية

هدد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، بالانسحاب من الاتفاق الجاري مع إيران بشأن برنامجها النووي، مشددا إلى أن أمن "إسرائيل" سيظل على رأس أولويات الجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مايك وفق ما نقل موقع القناة 7 العبرية: "عندما نعود إلى الحكم سنمزق الاتفاقية الجارية مع إيران، أرى ما يحدث الآن بين روسيا وأوكرانيا والاتفاق الناشئ مع إيران وكل هذا يحتم علينا أكثر من أي وقت الفوز في انتخابات عام 2024 - سيظل أمن (إسرائيل) دائمًا على رأس أولويات الجمهوريين في الولايات المتحدة، إن التزامنا تجاهها عميق".

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فور فوزه بالانتخابات الرئاسية، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وإعادة العمل بالعقوبات المفروضة على طهران.