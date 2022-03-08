"الدعليس" يناقش ملفات عدة مع قيادتي الجهاد الإسلامي والشعبية

ناقش رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، عدة ملفات مع وفدين قياديين منحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدا اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، إذ ترأس وفد حركة الجهاد الإسلامي عضو مكتبها السياسي خالد البطش، فيما ترأس وفد الجبهة الشعبية القيادي ماهر مزهر.

واستعرض الدعليس مع الوفدين جهود الحكومة بكل مؤسساتها ووزارتها، لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، رغم الظروف الصعبة جراء الحصار ونقص الإمكانيات.

وجرى أيضاً مناقشة القضايا الثنائية ودور الحكومة في تمتين الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة، إذ أشاد قياديو الحركتين بجهود متابعة العمل الحكومي على كافة الصعد في خدمة المواطنين، وتقديم التسهيلات لفصائل المقاومة.