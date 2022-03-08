في اليوم العالمي للمرأة: أبرز الأمراض التي تصيب النساء..!

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، لابد الاهتمام بصحة العامة للمرأة من خلال الفحوصات اللازمة، لذا سوف يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أبرز المشكلات الصحية التي تصاب بها النساء أكثر من الرجال، والتي يجب أن تتفاداها وتحاول الاهتمام بصحتها لكي تبقيها بعيدة عن خطر الإصابة بهذه الأمراض التي تفتك بالنساء.

السرطانات

يعتبر سرطان الثدي من أكثر مصادر القلق للنساء، بالإضافة إلى الأنواع الاخرى، حيث يعد سرطان الجلد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، بالإضافة إلى سرطان الرئة والرحم والقولون.

لذا من الضروري عمل الفحوصات بشكل شهري على الثدي، ووضع صن بلوك للوقاية من أشعة الشمس الضارة، وضرورة الإقلاع عن التدخين، ولا بد استشارة الطبيب في حالة الشعور بمشكلات صحية في البطن.

السكتة الدماغية

يصاب شخص كل 40 ثانية في الولايات المتحدة بأمريكا بسكتة دماغية، كما أن كل 4 دقائق يموت شخص، وعليه يجب العلم أن 60% من الوفيات تحدث عند النساء، ويجب التركيز مع الأعراض التي تظهر وتشمل الشعور بالتنميل، وجود صعوبة في النطق.

مرض السكري والسمنة

يعتبر السكري من النوع الثاني منتشرًا في مختلف أنحاء العالم، حيث يصيب ما يقرب من 26 مليون شخص، ويصل عدد النساء ما يقرب النصف، وذلك بسبب السمنة التي تشكل عامل خطر على النساء مما يعرضهم لزيادة خطر إصابتهم بالسكري، بالإضافة أن ذلك يمكنه أن يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلي، ويمكن السيطرة على ذلك من خلال إجراء بعض التغييرات الصحية في نمط الحياة.

الاكتئاب

عادة ما تزيد تأثر النساء بمقدار الضعف تقريبًا مقارنة بالرجال، وغالبًا يصل الاكتئاب لأكثر من أسبوعين، لذا يفضل تجنب ذلك من خلال ممارسة التمارين الرياضية، والتخلص من الضغط الناتج عن المهام الكبيرة من خلال تقسيمها إلى مهام أصغر، بالإضافة إلى قضاء الوقت مع الأشخاص المقربين.

أمراض المناعة الذاتية

غالبًا ما تحدث أمراض المناعة الذاتية، عند تعطل الجهاز المناعي بمهاجمة الانسجة السليمة، وهناك مجموعة مختلفة من الأمراض التي تؤثر على صحة كل عضو، وبنسبة 75% تؤثر على النساء، ما يقرب من 30 مليون امرأة في أمريكا يعانين من أمراض المناعة الذاتية، مع العلم أن هذه الأمراض لا يمكن الوقاية منها، ولكن التشخيص المبكر يساهم في العلاج بشكل سريع، وذلك من خلال عدم تجاهل الأعراض.

صحة المثانة

تعتبر العدوى مصدر قلق للنساء، سواء من الأمراض المنقولة جنسيًا، أو نتيجة التهابات المسالك البولية مثل سلس البول، من المعروف أن مشاكل المثانة تتسبب في تفاقم المشكلات الجنسية.