هذا ماقدمه محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا خلال للموسم الحالي 2022

يقدم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مستويات رائعة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال للموسم الحالي 2021-2022، قبل المباراة المرتقبة للريدز ضد نظيره انتر ميلان في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات إياب دور الستة عشر.

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" خاض محمد صلاح حتى الآن 7 مباريات في البطولة نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف بمعدل 1.25 هدف في المباراة الواحدة.

وحاول محمد صلاح على المرمى خلال دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 21 مرة بمتوسط 3 كرات كل مباراة في البطولة، بينما لم يستطع الفرعون المصري من صناعة أهداف خلال الموسم الحالي.

وبلغت السرعة القصوى لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا 33.21 كيلو متر في الساعة بينما قطع الفرعون المصري 58.74 كيلو خلال المواجهات التي خاضها بمتوسط 8.4 كيلو للقاء الواحد.

واستطاع محمد صلاح تسجيل 7 أهداف من داخل منطقة الجزاء خلال الموسم الحالي مقابل هدف واحد من الخارج جاءوا جميعهم بالقدم اليسرى، بينما سجل ضربة جزاء واحدة مقابل إهدار واحدة مثلها وخلق فرصتين حقيقيتين.

واستطاع محمد صلاح في 26 مراوغة خلال الموسم الحالي بالمباريات السبع التي لعبها، بالإضافة الى 20 تمريرة صحيحة داخل منطقة جزاء الخصم فيما ارتكب خطأ واحد مقابل 7 حصل عليهم.

وأقترب النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول، من لقب الهداف التاريخى للأندية الإنجليزية في دورى أبطال أوروبا، بعد وصوله للهدف رقم 34، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الثنائي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتى السابق والنجم الإيفوارى السابق ديديه دروجبا مع تشيلسي برصيد 36 هدفا.

كما انفرد النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، بالمركز الثالث في قائمة هدافى دورى أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021 – 2022، برصيد 8 أهداف، بعدما سجل ثانى أهداف فريقه في مرمى مضيفه إنتر ميلان الإيطالي الماضية.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثانى في مرمى إنتر ميلان في الدقيقة 83 من زمن اللقاء، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف خلال الموسم الحالي، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافى دورى الأبطال.

وقالت شبكة "أوبتا" المتخصصة في رصد الإحصائيات، إن محمد صلاح اصبح ثانى لاعب في تاريخ دورى الأبطال ينجح في هز شباك كل من ميلان وإنتر خلال موسم واحد في المسابقة، بعد المهاجم الإنجليزي السابق بيتر كراوتش خلال موسم 2010 – 2011.

ونجح الفرعون المصرى في تسجيل 10 أهداف خلال أخر 8 مباريات خارج ملعب ليفربول في دورى أبطال أوروبا، كما سجل للمباراة السابعة على التوالي في المسابقة.