شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9/3/2022، ارتفاعاً وذلك بعد ارتفاع سعر الذهب العالمي إلي مستويات الأونصة 2017 دولار، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في مصر، ليسجل جرام الذهب 878 جنيها، ويقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب في مصر اليوم، حيث شهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعيين الماضيين، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء

عيار 18 يسجل 754 جنيها.

عيار 21 يسجل 878 جنيها.

عيار 24 يسجل 1004 جنيهات.

واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية هي الأعلى منذ 19 شهر تقريبا، فالأسعار المسجلة الآن وقت صياغة هذه السطور 2007 دولار متجاوز أصعب نقطة مقاومة سعرية، الأمر الذي يجعل الطريق مفتوح أمام المعدن الأصفر للوصول الي مستوى2050 دولار، مع استمرار المناخ العالمي السلبي الذي يزيد من الطلب على الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب اليوم في مصر قفزت 15 جنيها وذلك مع ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 2016 دولار وقت صياغة هذه السطور في المعاملات الفورية مقابل 1992 دولار، مع استمرار التداول على المعدن الأصفر ومن ثم تغير أسعاره بصورة مستمرة، لكن تراجعت الأسعار قليلا وقت صياغة هذه السطور.

سعر الذهب في مصر اليوم

أما عن سبب ارتفاع أسعار الذهب اليوم، فإن السبب الرئيسي هو الحرب الأوكرانية الروسية التي تلقى بظلالها على الأسواق العالمية، حيث تضطرب حركة الأسهم والعملات والنفط واصل تسجيل مستويات مرتفعة، وخلال المعاملات الفورية صباح اليوم شهد السوق العالمي استمرار الطلب المرتفع على المعدن الأصفر بوصفه ملاذ آمن.

يرى محسن فوزي عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، إن الطلب المرتفع على الملاذات الآمنة بسبب الحرب قد يستمر في ظل ضبابية المشهد في اوكرانيا وعدم التوصل إلى اتفاق لحل سلمي حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن هناك طلب مرتفع للغاية على الذهب في البورصات العالمية وهو ما يدفع الأسعار لتسجيل حركة سعرية مستمرة نحو الصعود.

وأضاف فوزي في تصريح صحفي، أن مستقبل الذهب مرهون الآن بالحرب الروسية الأوكرانية وكذلك مؤشرات التضخم العالمي وكذلك تضرر إمدادات النفط وتوقعات استمرار ارتفاع النفط لمستويات 300 دولار قد تدفع الذهب لتسجيل نفس مستوى الربع الثالث من 2020 بعد أن سجل الذهب وقتها 2080 دولار.