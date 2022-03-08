تقرير قفزة على سعر الدولار في فلسطين.. فهل يصل لـ4 شواكل؟

شهد سعر صرف الدولار في فلسطين مساء اليوم الثلاثاء 8/3/2022، قفزة في سوق التعاملات المالية، ليتجاوز حاجز الـ3.30، ويسجل ارتفاعاً جديدًا ملحوظاً، عمّا كان عليه في ساعات الصباح الأولى.

وفي ساعات الصباح الأولى، بلغ سعر صرف الدولار مع ساعات صباح اليوم الثلاثاء عند 3.28 شيكل، فيما وصل سعر صرف الدولار الآن مقابل الشيكل إلى 3.31 شيكل.

ويتأثر الدولار في فلسطين، بالحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في نهاية الشهر الماضي، وأدت لصعود أسعار الذهب والدولار الأمريكي، وبرميل النفط، لتصل لمستويات قياسية لم تشهدها من قبل.

بدوره، توقع الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر، في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يصل الدولار لمستويات أعلى ويواصل صعوده، لافتاً إلى أن العالم يعيش حالة حرب تُصعد من التوقعات، ومع استمرارها، يؤكد أن مؤشر الدولار والذهب في ارتفاع.

ولفت أبو قمر إلى أنه من الحالات النادرة أن يرتفع الذهب والدولار في آن واحد وهو يدلل على حالة الارباك والاضطراب بسبب الحرب، حيث أن الدولار ارتفع لمستويات قوية، مؤشر 99 دولار، وأمام الشيكل وصل لـ3.30، وفي الأيام المقبلة في حال استمرت الحرب سيصل لـ3.35.

وقال: "إن العالم على موعد في الأيام القليلة القادمة، مع اجتماع الفدرالي الأمريكي، والذي من المتوقع أن يرفع الفائدة على الدولار، الأمر الذي سيعزز من الدولار، حيث لازال هناك فرصة لادخار الدولار في الوقت الحالي، حيث سنعيش في فلسطين مستوى الثلاثينيات بأريحية خلال الأيام المقبلة. "

ولم يتوقع أبو قمر أن يصل الدولار لمستوى الـ4 شواكل معتبراً أن من المبكر الحديث عن ذلك، لكنه أكد أن الدولار في الأيام القادمة قد يصل لـ 3.4، ويصعد ليصل لـ 3.5، لافتاً إلى أن الوضع في ظل الحرب الحالية غير طبيعي، حيث الارتفاع القياسي في سعر النفط والذهب.