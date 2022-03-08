16 قتيلا باشتباكات مُسلحة في دارفور

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:00 م
08 مارس 2022
مسلحون في دارفور.jpg
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قتل 16 شخصا وجرح 16 آخرون في اشتباكات قبلية وقعت في إقليم دارفور في غرب السودان، بحسب ما قال أطباء الثلاثاء.

واستمرت الاشتباكات من السبت حتى الاثنين بين قبيلة المساليت الإفريقية والقبائل العربية في منطقة جبل مون بالقرب من الحدود مع تشاد في غرب دارفور.

ويقطن قرابة 66 ألف شخص في منطقة جبل مون وغالبيتهم العظمى من المزارعين ورعاة الإبل.

وقالت لجنة الأطباء في غرب دارفور إن "16 شخصا قتلوا وجرح 16 آخرون"، مشيرة إلى أن الاشتباكات هي "امتداد لمجموعة من الهجمات" بدأت العام الماضي.

وتنشأ نزاعات بين القبائل في دارفور عادة بسبب التنافس على الأرض والكلأ ومصادر المياه.

واندلعت في دارفور في العام 2003 حرب أهلية واسعة النطاق خلفت 300 ألف قتيل وأدت الى نزوح أكثر من مليونين ونصف مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

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