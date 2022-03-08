نساء يتظاهرن في القدس اسناداً للأسيرات

تظاهرت عشرات الشابات، اليوم الثلاثاء 8/3/2022، في منطقة باب العامود في القدس المحتلة، إسنادًا للأسيرات الفلسطينيات عامة، والقابعات في سجن الدامون خاصة، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

ورفعت المشاركات في التظاهرة العلم الفلسطيني وصورًا للأسيرات، ورددن الشعارات المطالبة بالإفراج عن كافة الأسيرات، وإنهاء سياسات الإعتقال التعسفية بحقهن، منددت بالقمع الذي يتعرض له الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن 32 أسيرة تقبعن في سجن الدامون بظروف صعبة، وتتعرضن لانتهاكات يومية من إدارة سجون الاحتلال .