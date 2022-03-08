هل تُصلح الخضراوات ما أفسدته اللحوم في الجسم؟

أفادت الجمعية الألمانية للتغذية، بأن فرط الحمضية في الجسم يعني زيادة نسبة الأحماض عن القلويات في الجسم، بسبب الإفراط في تناول الأغذية.

وأوضحت الجمعية، أن فرط الحمضية يرتبط بالأغذية التي تتحول إلى أحماض في الجسم خلال عملية الأيض (التمثيل الغذائي) مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان ومنتجات الحبوب.

وقالت: "إن أعراض فرط الحمضية في الجسم تتمثل في التعب والخمول المستمرين وصعوبات النوم وشوائب البشرة".

ولمواجهة فرط الحمضية في الجسم ينبغي تناول الأغذية القلوية بكثرة مثل الخضراوات والفواكه. وفق الجمعية.

ولتحقيق التوازن الحمضي القلوي في الجسم، أوصت الجمعية بتناول الخضراوات والفواكه بمعدل 5 حصص يوميا، بينما ينبغي تناول اللحوم بمعدل يتراوح من 300 إلى 600 جرام على أقصى تقدير أسبوعيا.