بالفيديو راصد جوي يوضح لـ"فلسطين اليوم" تفاصيل المنخفض الجوي المُقبل على فلسطين

كشف الراصد الجوي قصي حلايقة اليوم الثلاثاء، عن تافصيل المنخفض الجوي المتوقع أن يضرب البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع الراصد حلايقة خلال حديث لـ"كالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يبداً تأثير المنخفض على فلسطين من هذه الليلة بهطول أمطار بالدرجة الأولى على المناطق الساحلية والشمالية من البلاد.

كما توقع هطول زخات محلية من المطر في بعض المناطق الوسطي والجنوبية، لافتا إلى أن فرصة سقوط الامطار ستبقي متاحة على كافة المناطق.

وغداً الأربعاء، أشار الراصد الجوي إلى بقاء فرصة سقوط الامطار خلال الفترة الصباحية في كافة المناطق وتنحسر خلال ساعات النهار فقط في المناطق الشمالية يصاحبها طقس بادر بوجه عام

وفيما يلي مقطع فيديو يوضح فيه الراصد قصى كافة تفاصيل المنخفض الجوي المرتقب: