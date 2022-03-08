الاحتلال يفرج عن أسير من بيت لحم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:33 م
08 مارس 2022
الاحتلال يفرج عن أسير من بيت لحم
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أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الصهيوني؛ أفرجت عن الأسير المجاهد منتصر حسين محمد شخطور (29 عامًا) من مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكومية البالغة 11 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 05/04/2021م؛ ووجهت له قوات الاحتلال الصهيوني تهمة محاولة تهريب جوال إلى الأسرى داخل سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير المحرر منتصر شخطور ولد بتاريخ 02/03/1993م، وهو متزوج؛ ولديه طفلين، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال على خلفية إلقاء حجارة وزجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال؛ وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عن الأسير من سجن النقب الصحراوي.

وفيما يلي صورة للأسير وفق مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى:

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