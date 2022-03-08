داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الأربعاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:21 م
08 مارس 2022
معبر رفح
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نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البــري ليوم غد الأربعاء (9 مارس).

وبينت الوزارة في بيان لها، أن السفر ليوم غدٍ  الأربعاء، سيكون للأسماء المدرجة اسماؤهم في الحافلات: الثامنة، والتاسعة، والعاشرة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/12)، بالإضافة إلى الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/10)، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت المسافرين لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرو رة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين هنــا 

كشف الجوازات المصرية هنــا 

 

 

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