مشاهدة مباراة ليفربول والميلان بث مباشر يلا شوت، يستضيف ملعب «آنفيلد» مباراة ليفربول وإنتر ميلان في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في بث مباشر وحصري على قنوات بى إن سبورت

في مباراة الذهاب حقق ليفربول الفوز على إنتر ميلان على ملعب «جوزيبي مياتزا» بهدفين دون رد سجلهما روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح، و يحتاج ليفربول إلى التعادل أو الفوز للتأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا

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ما هو موعد مباراة ليفربول ضد إنتر؟

موعد مباراة إنتر وليفربول الثلاثاء 8 مارس 2022 الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إنتر؟



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التشكيل المتوقع لإنتر ميلان

سمير هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار- ستيفان دي فري- أليساندرو باستوني

دينزل دومفريس- نيكولو باريلا- مارسيلو بروزوفيتش- هاكان تشالهان أوغلو- إيفان بيريشيتش

لاوتارو مارتينيز- إدين دجيكو

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التشكيل المتوقع لليفربول

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان دايك- أندرو روبرتسون

جوردان هندرسون- فابينيو- نابي كيتا

محمد صلاح - ساديو ماني- لويس دياز