الجالية الأردنية: 90 % من الأردنيين غادروا أوكرانيا

أكد رئيس الجالية الأردنية في أوكرانيا، كامل العواملة، اليوم الثلاثاء، إن "90 بالمئة من الأردنيين الذين كانوا يتواجدون على أراضي أوكرانيا غادروها إلى دول مجاورة، باستثناء الأشخاص غير الراغبين في المغادرة".

وقال العواملة، في تصريح صحفي: إن "تم البدء بإجلاء الأردنيين من مدينة سومي باستثناء من لا يرغب في المغادرة، ما يعني أن جميع الأردنيين في جميع المناطق الأوكرانية التي تشهد معارك شديدة غادروها".

ويبلغ عدد الأردنيين في أوكرانيا قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا 2606 أشخاص بينهم نحو 700 طالب.

الجدير بالذكر، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بدء انطلاق العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدفها هو تحييد النظام الأوكراني عن الانضمام إلى حلف الناتو.