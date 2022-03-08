بعد الإعلان عن إصابته... مبابي يقود سان جيرمان أمام ريال مدريد

تواجد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في قائمة فريقه، استعدادًا لمباراة ريال مدريد المقرر لها، مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتعرض مبابي لإصابة في قدمه، بعد تدخل من زميله إدريسا جايا، جعله يغادر مران الفريق الباريسي أمس الإثنين، وسط شكوك حول لحاقه بموقعة ريال مدريد، لكن المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو قرر استدعاءه إلى قائمة المباراة.



وجاءت قائمة سان جيرمان كاملة، كالآتي:



نافاس - حكيمي - كيمبيمبي - ماركينيوس - فيراتي - مبابي - باريديس - إيكاردي - نيمار - دي ماريا - دانيلو - داجبا - فينالدوم - ديالو - دراكسلر - كيرير - نونو مينديز - جايا - إيمبيبي - ميسي - سيمونز - ميشوت - دوناروما - لوتيلييه.



يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد أحرزه مبابي على ملعب "حديقة الأمراء".

