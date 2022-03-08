الشؤون المدنية برام الله: الاحتلال سيسلم جثمان الطفل يامن جفال عصر اليوم

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في الضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستسلم جثمان الشهيد الطفل يامن جفال عصر اليوم.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية: إن "سلطات الاحتلال ستسلم جثمان الشهيد الطفل يامن جفال (15 عاما) من بلدة أبو ديس بمحافظة القدس، عصر اليوم الثلاثاء، عند حاجز الزعيم".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس، استشهاد الطفل يامن جفال متأثراً بإصابته إثر إطلاق الاحتلال النار عليه في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

و كان الطفل جفال، أصيب خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة؛ ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها طفل بالرصاص، قبل أن يتم اعتقاله.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب مركبة الإسعاف التي توجهت لإنقاذ المصاب، ومنعتها من الوصول إليه، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.