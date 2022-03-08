بث مباشر تردد قناة فرانس برس France 24 Arabe على النايل سات لمشاهدة الحرب في اوكرانيا

تردد قناة فرانس برس بالعربية France 24 Arabe بث مباشر على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة hd ، ومع اشتداد الأزمة العسكرية الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير الماضي بدأ الجمهور العربي والاجنبي في متابعة تداعيات هذه الازمة المتصاعدة بين الحين والأخر والتي تتسبب بأزمة دولية ، وقد قرر فريق فلسطين اليوم هذا التردد الذي من خلاله ستشاهدون كافة المآلات والتداعيات التي ستخلفها هذه الحرب التي نددها الجميع .

وقد وضع لكم الفريق تردد قناة فرانس برس France 24 Arabe بث مباشر وذلك لمشاهدة الفضائية التي تبث من قلب العاصمة باريس بكل اريحية تامة ، وتستضيف القناة الإخبارية الرائدة محللين وخبراء ورؤساء للحديث عن الاحداث السياسية الساخنة في العالم ، كما أن قناة فرانس 24 تقسم برامجها بين التغطية الإخبارية ومجلات الأخبار والتقارير الخاصة ، وعن التفاصيل فهي التالي:

قناة فرانس برس 24 بالعربية

ونشير لكم إلى أن قناة فرنس برس 24 ، تعد قناة إعلامية حكومية فرنسية إخبارية تهدف إلى تقديم الأخبار من وجهة نظر غربية وفرنسية بدأت بثها يوم 6 ديسمبر 2006. ولديها أكثر من 100 مراسل في دول مختلفة حول العالم ، تستهدف القناة دول ما وراء البحار .





موقع فرانس برس 24

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم رابط موقع فرنس برس 24 إلكترونيا بحيث يمكن متابعة الوقع وقراءة جميع الاخبار والتقارير الصحفية هنا

برامج فرانس برس 24

وقد وضع لكم فريق فلسطينا اليوم ابرز قنوات فرنس برس 24 France 24 Arabe وهي على النحو التالي: نشرة الأخبار، باريس مباشر، ضيف وحدث، أصوات الشبكة، مراقبون، تذكرة عودة، النشرة المغاربية، النشرة الرياضية، في فلك الممنوع، حديث العواصم، قراءة في صحف الخليج، قراءة في الصحافة العالمية،24 ساعة في فرنسا، في عمق الحدث المغاربي، أوروبا اليوم، رياضة 24، ثقافة

تردد قناة فرانس 24 العربية بث مباشر

القمر الصناعي: نايل سات 201، التردد 12207 عامودي v، ترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6 الجودة: sd

القمر الصناعي: عرب سات بدر 4، التردد 11996- 12073 عامودي v، ترميز 27500، تصحيح الخطأ 3/4 الجودة: sd

القمر الصناعي: هوت بيرد 13 شرقاً، التردد 11566 أفقي H، ترميز 27500، تصحيح الخطأ 3/4 الجودة: hd