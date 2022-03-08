ارتفاع كبير على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، ننشر لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم أسعار الذهب في مصر وهو من الموضوعات الهامة التي تهم الكثير من المتابعين وخاصة التجار والمقبلين على الزواج.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022

وصعدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022، رغم تراجع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية، نحو 1,009 جنيه (64.09 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، صباح تعاملات اليوم الثلاثاء داخل الأسواق المحلية، نحو 756.60 جنيه (48.07 دولار).

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022

الذهب الاقتصادي

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في مصر، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 588.46 جنيه (37.39 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 504.39 جنيه (32.05 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 378.30 جنيه (24.03 دولار).

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022

أسعار الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، خلال تعاملات اليوم في مصر، نحو 882.71 جنيه (56.08 دولار).

سعر الأوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم، نحو 31.373 ألف جنيه (1,993 دولارا).

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر، نحو 7.062 ألف جنيه (448.64 دولار).

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وتراجع الذهب عن مستوى 2000 دولار الرئيسي، اليوم الثلاثاء، حيث توقف المستثمرون عن الإقبال على الشراء مؤقتًا لإعادة تقييم الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعد أن تقدمت المحادثات بصعوبة .

كما زاد الدولار الأمريكي القوي من الضغط على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.