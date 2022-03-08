صور سبب وفاة النائب الكويتي غنام الجمهور وموعد الدفن ويكيبيديا .. طبيعة المرض

سبب وفاة النائب الكويتي غنام الجمهور وموعد الدفن ويكيبيديا ، أعلنت وسائل إعلام كويتية اليوم الثلاثاء الموافق 8-3-2022 وفاة غنام الجمهور في احد مستشفيات الكويت ، فيما عم الحزن والغم بين ضفوف عائلته واصدقاءه والمواطنين في البلاد ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم طبيعة المرض الذي الم بالنائب ، كما وضعنا لكم في الاسفل معلومات عامة عنه .

وتقدم آلاف المواطنين على المنصات الرقمية بواجب التعازي في وفاة النائب غنام الجمهور ضارعين إلى الله عزوجل بان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة .

سبب وفاة النائب غنام الجمهور

وحول تفاصيل وفاة النائب الكويتي غنام الجمهور ، فقد توفي اليوم جراء تعرضه لوعكة صحية مزمنة خطيرة ألمت به في وقت سابق وتوفي على إثرها بعد أن تدهورت حالته الصحية للخطر .

موعد دفن النائب غنام الجمهور

ومن المقرر ان يتم دفن جثمان النائب الكويتي غنام الجمهور ، حيث سيوارى الثرى في مقبرة الصليبخات بعد صلاة العصر اليوم.

صور غنام الجمهور



وكتب د. محمد العصيمي : "توفي صاحب السيرة العطرة والذكر الحسن العم ، غنام الجمهور ، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واجبر قلوب أهله ومحبيه".

وكتبت صفحة خليجية نيوز : " تتقدم أسرة جريدة خليجية نيوز بكامل فريقها وعنهم رئيس التحرير جمال العامر، خالص العزاء وصادق المواساة ، لوفاة النائب السابق العم غنام الجمهور والد النائب فايز الجمهور، سائلين الله العلي القدير أن يتفقد، الفقيد بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته".

#الجهراء_اليوم تتقدم بخالص العزاء من النائب فايز الجمهور وعائلة الجمهور الكريمة بوفاة العم غنام علي الجمهور سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته



• انا لله وانا اليه راجعون@fayezaljumhour pic.twitter.com/KRxbffHA6H — الجهراء اليوم 🇰🇼 (@aljjahra_q8) March 8, 2022

صفحة الزيادي كتبت : "وفاة عضو مجلس الأمة الأسبق غنام الجمهور ، النائب فايز غنام الجمهور: إنا لله وإنا إليه راجعون.. تُوفي والدي وقرة عيني وحبيبي واسأل الله له المغفرة والرحمة، والدفان اليوم في مقبرة الصليبيخات بعد صلاة العصر، والعزاء في المقبرة ".

سراة نيوز علق : " إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

من هو غنام الجمهور ويكيبيديا

وفاة النائب السابق #غنام_الجمهور



ابنه النائب الحالي فايز الجمهور أعلن أن الدفن سيكون اليوم في مقبرة الصليبيخات بعد صلاة العصر | #أوّل_نيوز pic.twitter.com/M4aMX35pxe — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) March 8, 2022

وقد وضعنا لكم في نهاية المقالة معلومات عامة ، واسمه غنام علي حمدان الجمهور المطيري ، نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، وفيما يلي المعلومات الباقية عنه .