بالفيديو جندي يفجر قنبلة بالخطأ داخل جيب عسكري في السيلة الحارثية

فجر جندي من جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، قنبلة صوتية داخل جيب خلال المواجهات التي اندلعت مع المقاومين في بلدة سيلة الحارثية بجنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن جندي من جيش الاحتلال فجر قنبلة صوت داخل جيب عسكري بالخطأ خلال المواجهات التي دارت، صباح اليوم، في السيلة الحارثية بجنين

.وفجرت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء 8-3-2022، منزل الأسيرين غيث ومحمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية في جنين بالضفة المحتلة.

واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة السيلة الحارثية وأطلقوا باتجاهها صليات من الرصاص وألقوا عبوات متفجرة، ما أعاق تقدم قوات الاحتلال لأكثر من ساعتين داخل البلدة.

واقتحمت في وقت سابق قوات الاحتلال مصحوبة بعدد من الجرافات و المدرعات بلدة السيلة الحارثية، و اتجهت نحو حارة الجرادات.