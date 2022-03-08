 رئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف يُشارك في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العربي

شارك رئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف السيّد خلدون أبو سليم وعضو مجلس الإدارة في الاتحاد السيّد بدر ترزي في اجتماع الجمعية العموميّة الطارئة للاتحاد العربي للتجديف، والذي عُقد في جمهورية مصر العربيّة في الفترة ما بين 5-6 من شهر مارس/ آذار الجاري في دار ضبّاط حرس الحدود.

وتم تنظيم الاجتماع بحضور ممثلي عدد من الدول العربيّة الأعضاء في الاتحاد العربي للتجديف، كما شارك في الاجتماع مندوب عن اتحاد الاتحادات العربيّة للتجديف ويمثله المستشار عمر حسين، وبحضور رئيس وأعضاء الاتحاد المصري للتجديف.

وأكَّد السيّد أبو سليم أنّه جرى خلال الاجتماع مُناقشة سُبل تطوير ورفد رياضة التجديف في الوطن العربي بكل الخبرات والإمكانيات، فيما جرى الاتفاق في ختام الاجتماع على تطوير رياضة التجديف في الدول العربيّة الأعضاء.

ولفت أبو سليم إلى أنّه جرى التشديد في ختام الاجتماع على ضرورة وأهميّة بحث سُبل التعاون المشترك ما بين جميع الاتحادات والعمل في الفترة القريبة القادمة على تطوير هذه الرياضة خاصّة في فلسطين من ناحية تأهيل وتدريب الكوادر وعمل معسكرات تدريبيّة مغلقة باستضافة من الاتحاد المصري للتجديف في جمهوريّة مصر العربيّة.