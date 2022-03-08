أفضل دعاء لاستقبال شهر رمضان 2022، نقدم لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أفضل الأدعية لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث لم يتبقى إلا أيام قلائل على استقبال شهر رمضان المبارك.

أفضل دعاء لاستقبال شهر رمضان 2022

ويحرص المسلمون بشكل كبير في هذا الشهر على استثمار كل أيامه وأوقاته بكافة العبادات وخاصة الدعاء، حيث أن الأجور تتضاعف في هذا الشهر، ويتقرب المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات والأدعية وغيرها من الاعمال الصالحة.

أفضل دعاء لاستقبال شهر رمضان 2022

دعاء استقبال شهر رمضان

ويدعو المسلمون ربهم عشية شهر رمضان المبارك، من خلال العديد من الأدعية، منها:

"اللّهمّ إنّي أعوذُ بك من قلب لا يخشع، ومن دُعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفعُ يا رب”. كان المسلمون يدعون عند حضرة شهر رمضان: اللهم أظلّ شهر رمضان وحضر فسلّمهُ لي وسلمني فيه وتسلمه مني".

"اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك".

أفضل دعاء لاستقبال شهر رمضان 2022

عدد ساعات صيام رمضان

ويصوم المسلم شهر رمضان المبارك منذ سماع أذان الفجر صباحا حتى أذان المغرب مساء، أي يصوم المسلمون نحو 14 ساعة متواصلة دون تناول أي طعام أو شراب ضمن ساعات الصوم، فتناول الطعام والشراب يبطل الصيام، وعلى المسلم قضاء الأيام التي لم يصمهما، سواء لم يصمها بعذر أو بدون عذر يذكر.