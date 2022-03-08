القيادي الحروب: سيلة الحارثية كانت مسرحًا للبطولة بالتحام المقاومة في التصدي للاحتلال

علق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في جنين، أسامة الحروب، اليوم الثلاثاء، على هدم قوات الاحتلال منزلي الأسيرين محمد وغيث جرادات في سيلة الحارثية في جنين شمال الضفة المحتلة، مؤكدًا أن سيلة الحارثية كانت مسرحاً للبطولة "عندما التحم مجاهدي سرايا القدس مع فصائل المقاومة بالتصدي للاحتلال".

وقال الحروب، لـ"إذاعة صوت القدس": إن "اللية الماضية في سيلة الحارثية بجنين، كانت دامية، وليلة من ليالي االمقاومين الذين تصدوا للقوات الصهيونية مدعوماً بالتفاف شعبي واضح وكانت جنين في مقدمة الصف".

وأضاف: أنه الشعب الفلسطيني سيبني بيوت العز والصبر والمقاومة من جديد، رغم آلة الهدم والدمار المستمرة.

وأشار إلى أن المقاومة واصلت الليلة تحطيم معادلات الأمن الصهيوني، موضحًا أن الاحتلال يحاول أن يفض حالة الاحتضان للمقاومة في جنين ومخيمها من خلال الترويع والقمع والإجرام بحق الأهالي.

وشدّد الحروب، على أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه بطبعه مقاوم ومدافع عن حقه المسلوب منذ عام 1984.

وفجرت قوات الاحتلال، فجر اليوم، منزل الأسيرين غيث ومحمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية في جنين بالضفة المحتلة.

وقال شهود عيان: "إن قوات الاحتلال فجرت منزل الأسيرين غيث ومحمد جرادات بعد وضع المتفجرات داخل المنزل".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال بدأت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، في هدم منزل الأسير غيث جرادات بالمعدات اليدوية في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة السيلة الحارثية وأطلقوا باتجاهها صليات من الرصاص وألقوا عبوات متفجرة، ما أعاق تقدم قوات الاحتلال لأكثر من ساعتين داخل البلدة.