الحرس الثوري يضعُ قمراً عسكرياً ثانٍ في المدار الفضائي

أعلن حرس الثورة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه وضع قمر اصطناعي عسكري ثانٍ في المدار الفضائي.

ويُشار إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع مراحل حاسمة في مباحثات إيران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنه تم إطلاق القمر الاصطناعي العسكري الثاني، نور 2، الى الفضاء الخارجي عبر (الصاروخ) الناقل للأقمار الاصطناعية ‘قاصد‘ من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري، ووضع بنجاح في المدار على ارتفاع 500 كلم".

ولفتت "إرنا" إلى أن هذا هو ثاني قمر اصطناعي إيراني يتم وضعه في مدار قريب من الأرض (LEO).

وكان قبل ذلك أطلق الحرس الثوري الإسلامي القمر الصناعي ‘نور 1‘ إلى الفضاء في 23 نيسان/ أبريل 2020، باستخدام قمر اصطناعي من ثلاث مراحل وتم حقنه في مدار أرضي بطول 425 كيلومترًا ولا يزال موجودًا في مدار الأرض.