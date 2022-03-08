مصرع 20 شخصاً في فيضانات في أستراليا

لقي 20 شخصاً مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في فيضانات اجتاحت شرق استراليا.

وأفادت الشرطة الاسترالية، أنه ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت الساحل الشرقي لأستراليا، إلى 20 قتيلا، بعد العثور على جثتين في مياه الفيضانات في سيدني.

وأوضحت الشرطة أنه يشتبه في أن جثتي الرجل والمرأة اللتين عثر عليهما، تعودان لأم وابنها.

وطلبت السلطات من عشرات الآلاف من سكان سيدني إخلاء منازلهم بسبب العواصف الشديدة والفيضانات المفاجئة التي غمرت مساحات شاسعة من المدينة.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية الوطني، من الـ 48 ساعة القادمة لسيدني، حيث يخضع 60 ألف شخصاً لأوامر الإخلاء والتحذيرات في جميع المناطق المتضررة، وفقاً لخدمات الطوارئ.

وكان قد أدى هطول الأمطار الغزيرة في سيدني إلى إغراق الجسور والمنازل، وجرف السيارات، وحتى انهيار سقف أحد المتاجر.