حماس: هدم المنازل يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال

اعتبرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن هدم آليات الاحتلال لمنازل المواطنين في الضفة المحتلة كان آخرها هدم منزل أسيرين في السيلة الحارثية في جنين، تأتي "في إطار سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحماس في تصريح صحفي له، إن هدم منازل أسرى في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين بمثابة “جريمة جديدة تكشف حجو ووحشية الإرهاب الذي يطال شعبنا في أرضه”.

وأكد على أن هذه السياسة لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن تثنيه عن مواصلة صموده في الدفاع عن حقوقه المشروعة، بل ستزيده تمسكًا بها، وإصرارًا على المضي قدمًا في مشروع المقاومة حتى زوال الاحتلال والتحرير والعودة.

وفجرت قوات الاحتلال، فجر اليوم، منزل الأسيرين غيث ومحمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية في جنين بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال فجرت منزل الأسيرين غيث ومحمد جرادات بعد وضع المتفجرات داخل المنزل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال بدأت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، في هدم منزل الأسير غيث جرادات بالمعدات اليدوية في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة السيلة الحارثية وأطلقوا باتجاهها صليات من الرصاص وألقوا عبوات متفجرة، ما أعاق تقدم قوات الاحتلال لأكثر من ساعتين داخل البلدة.