د. القططي: للمرأة الفلسطينية دور نضالي كبير في مواجهة الاحتلال

أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي، د. وليد القططي، اليوم الثلاثاء 8-3-2022، على الدور النضالي الكبير للمرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، موضحاً أن المرأة الفلسطينية عانت وظلمت في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي ينظمه الإطار النسائي في حركة الجهاد الإسلامي بمدينة غزة بعنوان "المرأة أيقونة المقاومة".

وأشار د. القططي، إلى أنه تُكرم المرأة على ابداعتها العلمية والأدبية بينما يُذكّرُ بعضنا البعض بخيبتنا بقضية هل الاحتفال بيوم المرأة حرام أم حلال؟

وأوضح، أن الشهيد المفكر الدكتور فتحي الشقاقي وضح في أحد كتبه رؤيته المتكلملة لمفهوم المرأة ما يحافظ على حقوق المرأة ويصونها وفق رؤية اسلامية شاملة.

وشدد القططي، على أنه يجب على المرأة أن تغيير ما في نفسها لتغيير ما في المجتمع.