اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة الدولي للأفلام تزور جامعة الإسراء بغزة

زار وفد من اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام اليوم الاثنين، جامعة الإسراء بغزة لاطلاعهم على أهداف المهرجان ورسالته ودوره في أرشفة مراحل النضال الفلسطيني بطريقة فنية إبداعية.

وضم وفد اللجنة كل من رئيسة المهرجان الفنانة أمية جحا ورئيس اللجنة التحضيرية سمير أبو محسن ونائبه ابراهيم مسلم وكل من أعضاء اللجنة رأفت عسلية ومحمد العايدي وربا العجرمي وريم جعرور ومحمد الخواجا.

وحضر اللقاء ممثلاً عن جامعة الإسراء كل من نائب رئيس الشؤون الأكاديمية د. علاء مطر ورئيس قسم الصحافة والإعلام أ. أحمد الآغا ومسؤول العلاقات العامة أ. مصطفى دياب.

وبدورها أطلعت اللجنة رئاسة الجامعة على رسالة المهرجان ومحاور الأفلام وأنواعها وأهميتها في توثيق التاريخ الفلسطيني والمراحل المفصلية التي مر بها بأيدٍ فلسطينية عاصرتها دون تزييف للأجيال القادمة.

وبحثت اللجنة مع رئاسة الجامعة خطة عملية لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة في مجال صناعة الأفلام داخل أسوار الجامعة وبمشاركة الطلبة من أقسام الصحافة والإعلام واللغة الانجليزية والقانون.

وبدورها عبرت الجامعة ممثلة بنائب رئيس الشؤون الأكاديمية د. علاء مطر عن تقديرها العظيم لفكرة المهرجان الوطنية وأهميته البالغة في توثيق تاريخ النضال الفلسطيني بلغة فنية تخاطب المشاعر الإنسانية.

كما أكد د. مطر على استعداد الجامعة ا لتعاون المشترك في سبيل إنجاح هذا المهرجان، ومشددًا على السعي الحقيقي الذي ستبذله الجامعة لحث الطلبة على المشاركة في هذا المهرجان خصوصًا وأن الأنشطة التي ستنفذ في هذا المجال تتقاطع بشكل فعلي مع الأنشطة اللامنهجية التي توليها الجامعة نصيبًا كبيرًا من الاهتمام لدورها الفاعل في صقل مهارات الطلبة.