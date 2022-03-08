الصحة بغزة تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة و211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 1005 فحص مخبري خلال 24 ساعةً الماضية.

وأفاد الصحة بغزة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، بتعافي 900 حالة جديدة من مصابي كورونا.

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين بالفيروس بلغت 247829 إصابةً، وإجمالي الحالات النشطة 5423 حالةً.

فميا بلغ اجمالي المتعافين من (كوفيد-19) 240464 حالةً، وإجمالي الوفيات 1942 وفاةً.

وأشارت إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 76 حالةً، بينما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 53 حالةً.

وبخصوص التطعيمات ضد فيروس كورونا، فقد وصل إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 1957960 جرعةً، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغوا 669067 شخصاً.