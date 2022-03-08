الأسرى يرجعون وجبات الطعام في سجون الاحتلال

أفادت هيئة الأسرى والمحررين في فلسطين، اليوم الثلاثاء، بأن الأسرى أرجعوا وجبات الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي كافة، دعمًا لأسرى سجن نفحه الرافضين لسياسات الاحتلال القسرية.

وأوضحت هيئة الأسرى، أن الأسرى ارجعوا وجبات الطعام في كافة السجون، إسنادًا لأسرى سجن نفحه واستمراراً للبرنامج النضالي .

وحذرت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، من أن إرجاع الدواء عن الأسرى الفلسطينيين "يدق ناقوس الخطر "، مناشدةً أحرار العالم بضرورة وقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين.

واهابت من الجماهير الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والفصائلية بضرورة تصعيد المسيرات والاعتصامات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبياً ورسمياً وقانونياً.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى، أمس الاثنين: أن الأسرى يتوعدون إدارة سجون الاحتلال برد قاسٍ؛ نتيجة استخدام الغاز، وتعرض عدد منهم لإصابات عديدة.

وكان عدد من أفراد إدارة سجون الاحتلال استخدمت الغاز ضد أسرى قسم 5 بسجن النقب، أثناء تأديتهم صلاة الظهر، وهناك عدد من الإصابات في صفوف الأسرى.

كما يواصل نحو 500 أسير "إداري" مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، لليوم الـ 67على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

كما يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن "عوفر" منذ قرابة الأسبوع مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

ويعاني غالبية الأسرى المرضى، من أمراض مزمنة وخطيرة تستوجب العلاج ومن بينهم: عبد الباسط معطان المريض بسرطان القولون، والفتى أمل نخلة الذي يعاني من مرض السرطان.