كتيبة جنين: إذا ظن العدو أنه سيثني عزيمتنا من خلال هدم منازل مجاهدينا فهو واهم أشد الوهم

أكد الناطق باسم كتيبة جنين، صباح اليوم الثلاثاء، إنه إذا ظن العدو الصهيوني، أنه قادر على أن يثني عزيمتنا وإرادتنا بعمليات هدم منازل مجاهدينا وأبطالناء فهو واهم أشد الوهم".

وقال أبو معاذ في تغريدة له على تيلجرام :"ما تلقاه العدو من ضربات متتالية، أمس، رغم التحشيد الكبير من قواته وجنوده إلا أن مجاهدينا وقفوا لهم بالمرصاد،وقاوموه بما أوتوا من قوة".

وفجّر جيش الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، منزلاً وهدم آخر، في بلدة السيلة الحارثية، غربي جنين (شمال الضفة الغربية المحتلة).

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، ترافقها نحو 150 آلية، اقتحمت فجر الثلاثاء، بلدة السيلة الحارثية، وداهمت منازل الأسرى محمد وغيث وعمر جردات، الذين تتهمهم بالمشاركة في قتل مستوطن، في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وأضافت، أن "قوات الاحتلال عمدت إلى زراعة المتفجرات في منزل الأسير محمد جردات، قبل أن تقدم على تفجيره، بالتزامن مع هدم قوة إسرائيلية أخرى، لشقة الأسير غيث جرادات".

وأخطرت قوات الاحتلال في 20 كانون أول/ديسمبر الماضي، أربع عائلات فلسطينية في القرية بهدم منازلها، بزعم تورط خمسة من أفرادها في مقتل مستوطن إسرائيلي.

والإخطارات بالهدم شملت منازل المعتقلين الشقيقين عمر وغيث جرادات، ومحمد جرادات، وإبراهيم طحاينة وجميعهم من قيادات الجهاد الاسلامي، بالإضافة إلى منزل محمود جرادات، الذي تم هدمه منتصف شباط/فبراير الماضي.

ويتهم جيش الاحتلال الخمسة، بتنفيذ هجوم بإطلاق نار على مستوطنين قرب مستوطنة "حومش" المخلاة شمال غربي نابلس (شمال)، في 16 كانون أول/ديسمبر الماضي، أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين.