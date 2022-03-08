الكشف عن حجم الخسائر بين صفوف القوات الأوكرانية خلال 4 أيام الأخيرة

كشف المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إيفان فيليبونينكو، اليوم الثلاثاء، عن حجم الخسائر البشرية بين صفوف القوات الأوكرانية خلال الأربعة أيام الأخيرة، في خضم المعارك العسكرية المتصاعدة في أوكرانيا.

وأفاد المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك، فيليبونينكو، بأن الجيش الأوكراني فقد 278 عنصرًا في الاشتباكات خلال الأربعة أيام الأخيرة وعددًا كبيرًا من المعدات.

ودمرت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، 16 دبابة، و15 عربة عسكرية، و35 عربة قتال مصفحة، و15 آلية لنقل الجيش، و11 طائرة بدون طيار، ما بين يوم 5 و8 مارس الجاري، وفق المتحدث.

وتمكنت أيضاً القوات من استهداف وتدمير 17 نقطة لإطلاق النار، و30 نقطة إطلاق نار مزودة بأنظمة صواريخ مضادة للدبابات ومدافع رشاشة ثقيلة وقاذفات قنابل يدوية من أنظمة مختلفة.

وسيطرت قوات لوغانسك على 8 مناطق سكانية، فيما باتت 54 منطقة تحت سيطرة قوات لوغانسك بعد أن كانت تابعة للجيش الأوكراني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضية، في حصيلة أولية عن مقتل 498 جنديًا روسيًا وإصابة 1597 آخرين، خلال الاشتباكات الدامية في مدن ومحافظات أوكرانيا منذ سبع أيام.