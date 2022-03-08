صحيفة عبرية: لقاء "إسرائيلي" فلسطيني سري في رام الله

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم عقد لقاء بين مسؤولين "إسرائيليين" وآخرين فلسطينيين في رام الله، مساء أمس الاثنين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن لقاءً سرياً عُقد في مدينة رام الله في الضفة الغربية، مساء أمس بين مسؤولين "إسرائيليين" ومسؤول فلسطيني.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر فلسطيني قوله : "إن مساعد وزير الحرب "الإسرائيلي"، معيان يسرائيلي وصل إلى رام الله للقاء وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ.

وأضاف المصدر :"أن الاجتماع حضره أيضاً منسق عمليات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية اللواء غسان عليان".

وأوضح أن اللقاء يهدف لصياغة بنود عدد من التسهيلات للفلسطينيين قبل حلول شهر رمضان والذي سيبدأ خلال ثلاثة أسابيع.

المصدر: I24