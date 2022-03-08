أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء الموافق 8-3-2022

جاءت متوسط أسعار الذهب في أسواق فلسطين بجميع عياراته، اليوم الثلاثاء الموافق 8-3-2022، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي، على النحو التالي:

الوحدة شيكل دولار أمريكي

أسعار الذهب عيار 24 214.64 شيكل $65.01

سعر الذهب عيار 22 196.76 شيكل $59.59

أسعار الذهب عيار 21 187.82 شيكل $56.88

أسعار الذهب عيار 18 160.98 شيكل $48.76

سعر الذهب عيار 14 125.21 شيكل $37.92

سعر الذهب عيار 12 107.32 شيكل $32.50

أسعار أوقية الذهب 6,675 شيكل $2,022

أسعار جنيه الذهب 1,503 شيكل $455.08

أسعار كيلو الذهب 214,643 شيكل $65,010