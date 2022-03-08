أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء الموافق 8-3-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:18 ص
08 مارس 2022
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء الموافق 8-3-2022
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جاءت متوسط أسعار الذهب في أسواق فلسطين بجميع عياراته، اليوم الثلاثاء الموافق 8-3-2022، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي، على النحو التالي:

الوحدة شيكل دولار أمريكي

أسعار الذهب عيار 24  214.64 شيكل   $65.01

سعر الذهب عيار 22   196.76 شيكل   $59.59

أسعار الذهب عيار 21  187.82 شيكل   $56.88

أسعار الذهب عيار 18  160.98 شيكل   $48.76

سعر الذهب عيار 14   125.21 شيكل   $37.92

سعر الذهب عيار 12   107.32 شيكل   $32.50

أسعار أوقية الذهب 6,675 شيكل     $2,022

أسعار جنيه الذهب 1,503 شيكل     $455.08

أسعار كيلو الذهب 214,643 شيكل  $65,010

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